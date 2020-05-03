Сотрудник Министерства иностранных дел Украины сообщил, что в Швеции от коронавирусной инфекции скончался украинский гражданин. Сейчас готовятся бумаги на вывоз тела.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

По словам дипломата, зараженный коронавирусом украинец умер 2 мая в Каролинской больнице шведской столицы Стокгольма. Посольство Украины в Королевстве Швеция оказывает помощь близким умершего в оформлении необходимых документов и решении вопроса о репатриации тела.

Это далеко не первый случай смерти гражданина Украины от нового вируса за рубежом. Ранее "Страна" сообщала о кончине украинца в Великобритании.

Всего за границей к середине апреля скончались более 150 наших инфицированных сограждан.