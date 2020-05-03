Глава КНДР Ким Чен Ын позавчера впервые показался на публике - после исчезновения 11 апреля. Мир терялся в догадках, куда делся северокорейский лидер на целые двадцать дней, а СМИ прикидывали, кто может занять его место.

Более того, появилась информация о том, что Ким умер - дескать, ему стало плохо с сердцем. И хирург, который боялся расстрела, не смог справиться с дрожью в руках и случайно умертвил главу государства.

Однако вчера на этом фейке был окончательно поставлен крест. Что не отменяет другого вопроса - так где все-таки был Ким Чен Ын на протяжении последних трех недель?

"Страна" разбиралась в том, как "воскрес" руководитель КНДР.

Явление Кима

Информацию о появлении Кима опубликовали государственные СМИ.

Они сообщили, что 1 мая - на День труда - Ким Чен Ын посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчоне. Там он разрезал праздничную ленту.

Никаких признаков болезни у лидера Северной Кореи заметно не было. Он улыбался и был одет в свой традиционный костюм "под Мао".

"Все участники церемонии разразились громовыми возгласами "ура!", выражая величайшую славу Верховному лидеру", - заявило госагентство KCNA по этому поводу.

"Прекрасным завершением строительства базы большой химии страны впервые водружено знамя победы на всех фронтах строительства социалистической державы. Завод демонстрирует непоколебимое кредо Трудовой партии Кореи и народа: чем свирепее силятся враждебные силы ставить палки в колеса, тем живее развевается наше красное знамя.

Церемония ввода в строй Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений, построенного безупречно как базой производства чучхейских удобрений, торжественно прошла 1 мая, в день международного праздника трудящихся всего мира", - говорится в сообщени агентства.

Киму провели экскурсию по новому заводу - ему показали процесс переработки сырья, производства желтого фосфора, аммонийно-фосфорных удобрений, процесс упаковки.

Лидер выразил удовлетворение увиденным и "изложил задачи и пути развития нашей химической промышленности в правильном направлении, как того требует новый век".

Также госагентство Северной Кореи ЦТАК опубликовало видео с этого мероприятия.

На видео заметно, что вид у руководителя страны чем-то озабоченный. Но говорит ли это о перенесенном заболевании или каких-то других проблемах - неизвестно.

Реакция в мире

Президент США Дональд Трамп радостно встретил известие о появлении Ким Чен Ына.

"Я, например, рад, что он вернулся. Очень хорошо!", - написал он в Твиттере, явно оппонируя СМИ, которые разгоняли фейк о смерти северокорейского лидера.

Трамп вообще не устает подчеркивать свое хорошее отношение к главе КНДР - это один из его ярких внешнеполитических активов. Он лично встречался с Кимом, что, впрочем пока не привело к весомым результатам.

Больше пока "явление Кима народу" никто не комментировал - впрочем, отметим, что большинство государств не делали также и специальных заявлений о его исчезновении. Не подтверждая и не опровергая слухи о его болезни - и даже смерти.

И все же - что могло случиться с лидером страны, чтобы он 20 дней вообще не давал о себе знать?

Что произошло с Кимом? Четыре версии

Версия 1 - заболел. Действительно, сложно как-то иначе объяснить отсутствие лидера на всех радарах. Причем Ким не появился даже на праздновании годовщины со дня рождения своего деда - Ким Ир Сена. То есть дело действительно обстояло весьма серьезно.

Проблемы со здоровьем у Ким Чен Ына - не новость. У него всегда был заметен лишний вес и одышка, глава государства достаточно тяжело передвигается для своего возраста. Иногда он откровенно хромал.

Лидер Северной Кореи не только склонен к перееданию, но и курит. Видео Кима с сигаретой появилось в прошлогоднем феврале, во время его поездки во Вьетнам.

Конечно, этот чисто внешний набор факторов - лишний вес, одышка, курение - может быть картиной для многих заболеваний. От сердечно-сосудистых до гормональных и диабета. Однако СМИ как основную начали муссировать версию о том, что лидера КНДР прооперировали на почве проблем с сердцем.

Правда, буквально вчера в Южной Корее СМИ со ссылкой на источники в своем правительстве заявили, что никаких операций Ким не переносил.

Периодическое отсутствие северокорейского вождя - не новость. В 2014 году несколько недель страной руководила его сестра Ким Е Чжон, а сам лидер вообще нигде не появлялся.

При этом от его имени и тогда, и сейчас на время отсутствия рассылались международные телеграммы - в общем чисто формально глава государства функционировал.

Версия 2 - самоизолировался. Еще одна версия, связанная со здоровьем - это коронавирус. На приведенном выше видео заметно, что все сотрудники завода, который открывал Ким, в масках. То есть проблемы с covid-19 в КНДР есть.

В этом смысле исчезновение Ким Чем Ына похоже на самоизоляцию. То ли вследствие заражения, то ли - желания уберечься от инфицирования.

Тем более, что главе государства есть, где пересидеть эпидемию.

Версия 3 - ушел в отпуск. В конце апреля южнокорейское агентство Yonhap (то самое, что опровергло информацию об операции) предположило, что глава КНДР проводит время в своей курортной резиденции города Вонсан на берегу Японского моря.

А сайт о Северной Корее 38north заявил со ссылкой на спутниковые фото, что на вокзале Вонсана стоит бронепоезд Ким Чен Ына.

Отметим, что Южная Корея чаще других заявляла, что ничем лидер КНДР не болен. Поэтому не исключена и третья версия - Ким просто решил отдохнуть.

Версия 4 - проверка. Не исключено, что отдых Ким Чен Ын мог совместить с проверкой своего окружения - кто и как будет реагировать на его "болезнь". Ведь долгое отстутствие - это всегда сдача позиций. Поэтому вполне возможно, что такой имитацией глава КНДР наблюдал за политическими движениями вокруг своего кресла. Так делал и дед северокорейского лидера.