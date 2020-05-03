Трамп рад слышать о живом и здоровом Ким Чен Ыне
Президент США спустя сутки после отказа комментировать появление главы КНДР на публике после 20-дневного отсутствия все-таки высказался на эту тему. Он заявил, что рад видеть Ким Чен Ына в добром здравии.
Об этом глава Белого дома коротко написал в микроблоге Twitter.
"Я, например, рад видеть, что он вернулся и хорошо себя чувствует", - отметил Трамп. И перепостил твит о появлении главы северо-корейского государства на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо.
Напомним, из-за долгого отсутствия Ким Чен Ына на публике появились слухи о его смерти. "Страна" писала, кто их запустил и распространял.
Однако 2 мая СМИ сообщили о том, что лидер Северной Кореи жив и продолжает работать.
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