Президент США спустя сутки после отказа комментировать появление главы КНДР на публике после 20-дневного отсутствия все-таки высказался на эту тему. Он заявил, что рад видеть Ким Чен Ына в добром здравии.

Об этом глава Белого дома коротко написал в микроблоге Twitter.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и хорошо себя чувствует", - отметил Трамп. И перепостил твит о появлении главы северо-корейского государства на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо.

Напомним, из-за долгого отсутствия Ким Чен Ына на публике появились слухи о его смерти. "Страна" писала, кто их запустил и распространял.

Однако 2 мая СМИ сообщили о том, что лидер Северной Кореи жив и продолжает работать.