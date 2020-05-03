Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье, 3 мая, рассказал о послаблении карантина, количестве произведенных ПЦР-тестов и главных регионах по количеству заражений.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, говорится на странице ведомства в Facebook.

Так, за сутки заразились 502 украинца, а общее число больных увеличилось до 11 913 человек. Больше всего зараженных обнаружено в Одесской области (80), Черновицкой (73) и Тернопольской областях (45).

Кроме того, Степанов рассказал о том, что за прошедшую неделю Украина увеличила количество ПЦР-тестов с 700 до 7 000 за сутки. В ближайшее время этот показатель должен вырасти до 10 000.

При этом действующие меры предосторожности помогли Украине избежать худшего сценария развития распространения коронавируса. Поэтому ослабление карантина должно начаться уже с 11 мая. Планируется разрешить прогулки в парках, работу небольших агазинов, салонов красоты и парикмахерских. Но только, если они будут придерживаться санитарно-эпидемиологических требований.

Степанов также уточнил, что в ближайшее время будет восстановлена инфекционная и противоэпидемиологическая службы, которые были почти уничтожены.

Напомним, врач-инфекционист Дмитрий Дударь заявил, что майские праздники могут стать таким же испытанием на прочность для Украины и системы здравоохранения, как Пасха. После них может быть вспышка заболеваемости коронравирусом, если люди пренебрегут карантином.

Также "Страна" писала, что на утро воскресенья, 3 мая, количество зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось на 17 человек. Общее число зараженных в столице составляет 1 511 украинцев.