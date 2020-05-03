Пожары в лесных массивах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, а также на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

Такую информацию по состоянию на 07:00 3 мая приводит сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киевской области подразделения ГСЧС оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники.

В Житомирской области сотрудники спасательной службы оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 327 человек и 62 единицы техники.

Как писала "Страна", о локализации огня на Киевщине и в Житомирской области в ГСЧС докладывали и в субботу.

Мы также рассказывали, что под Житомиром приутихшие было пожары вспыхнули с новой силой 30 апреля.