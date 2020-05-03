Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что утром воскресенья, 3 мая, со стороны КНДР было совершено несколько обстрелов охранного поста.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пули попали в охраняемое подразделение в центральном пограничном городе Чхорвон около 07:41. Жертв или пострадавших в результате обстрела не зафиксировано.

Уточняется, что военные Южной Кореи были вынуждены открыть ответный огонь.

"Мы предпринимаем действия по межкорейским линиям связи, чтобы детально разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие инциденты. И мы также поддерживаем необходимую позицию боеготовности", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в субботу, 2 мая, в сети появилось видео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном спустя три недели после его таинственного исчезновения.

Также "Страна" писала, что в Южной Корее предположили, что глава соседнего государства не появляется на публике, так как находится на карантине из-за коронавируса.