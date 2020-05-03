В России за минувшие сутки подтверждены 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. При этом у 50,3% заболевших (у 5 345 человек) болезнь протекает без клинических проявлений.

Об этом сообщается в Facebook оперативного штаба "Стоп коронавирус".

Всего в Российской Федерации зарегистрированы 134 687 случаев заражения в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 16 639.

За минувшие сутки выписаны после выздоровления 1 626 человек. Больше всего таких в Москве (655), Санкт-Петербурге (184) и Краснодарском крае (53).

За последние сутки подтверждены 108 летальных случаев с коронавирусом. Лидером по смертности является Москва (34 случая). В Московской области, Ингушетии, Нижегородской области, Красноярском крае, Северной Осетии - Алании и Ямало-Ненецком округе по два летальных исхода, в остальных регионах - по одному.

Летальных случаев за все время эпидемии в России 1 280.

По данным Роспотребнадзора, за весь период вспышки проведены свыше 4,1 млн лабораторных исследований, в том числе 174 000 за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 215 тысяч 531 человек.

Ранее "Страна" приводила данные о заболеваемости Covid-19 в Украине к утру 3 мая.

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