В России за сутки выявили почти 11 000 новых зараженных коронавирусом, общее число больных - 134 687 человек
В России за минувшие сутки подтверждены 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. При этом у 50,3% заболевших (у 5 345 человек) болезнь протекает без клинических проявлений.
Об этом сообщается в Facebook оперативного штаба "Стоп коронавирус".
Всего в Российской Федерации зарегистрированы 134 687 случаев заражения в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 16 639.
За минувшие сутки выписаны после выздоровления 1 626 человек. Больше всего таких в Москве (655), Санкт-Петербурге (184) и Краснодарском крае (53).
За последние сутки подтверждены 108 летальных случаев с коронавирусом. Лидером по смертности является Москва (34 случая). В Московской области, Ингушетии, Нижегородской области, Красноярском крае, Северной Осетии - Алании и Ямало-Ненецком округе по два летальных исхода, в остальных регионах - по одному.
Летальных случаев за все время эпидемии в России 1 280.
По данным Роспотребнадзора, за весь период вспышки проведены свыше 4,1 млн лабораторных исследований, в том числе 174 000 за последние сутки.
Под медицинским наблюдением остаются 215 тысяч 531 человек.
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