Заболевший Covid-19 премьер-министр РФ Михаил Мишустин, о заражении которого стало известно 1 мая, остается под наблюдением врачей. Он также продолжает работать, несмотря на болезнь.

Об этом передает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства РФ Бориса Белякова.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону", - сказал Беляков.

Ранее пресс-секретарь отмечал, что Мишустин еще несколько дней назад ограничил общение, а встречи проводил онлайн. Тем не менее все лично контактировавшие с ним будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.



Пока правительство РФ работает в штатном режиме, на 7 мая запланировано его заседание.

Как писала "Страна", в четверг во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. После этого временное исполнение обязанностей главы правительства Путин возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Мы также рассказывали о заражении вирусом российского министра строительства и ЖКХ и его заместителя.