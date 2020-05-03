На утро воскресенья, 3 мая, количество зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось на 17 человек. Общее число зараженных составляет 1 511 украинцев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Друзья! Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирус. 1 случай, к сожалению, летальный. На сегодня в Киеве уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

Уточним, что среди зараженных шесть женщин в возрасте от 55 до 68 лет, 10 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет, а также девочка, которой шесть месяцев.

Госпитализировать пришлось девять человек. Остальные находятся на режиме самоизоляции.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано уже 11 913 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Перед этим показатель составлял 11 411 случаев.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию о том, что произошло в Украине и мире из-за коронавируса 3 мая.