В Тернополе активисты устроили символические похороны туристического сезона, который сорвался из-за вспышки коронавируса в Украине. Траурные принадлежности - гроб, венки и катафалк - были вполне настоящими.

О похоронах снял сюжет 24 канал.

В городе ежегодно в первую субботу мая отмечали открытие туристического сезона. С каждым годом регион привлекал все больше туристов: ежегодный их прирост составлял 20%. Однако в этом году из-за эпидемии все остановилось.

Гроб с туристическим сезоном. Скриншот из видео

По словам участников акции, туристическая отрасль в Тернополе фактически мертва. Это может привести к росту безработицы и уменьшению поступлений в бюджет.

"На этот сезон были большие планы, большие надежды ... Мы все рассчитывали, что он принесет нам радость и удовольствие. Но, к сожалению, от тяжелых потрясений этот сезон умер, так и не начавшись. Конечно, мы надеемся, что ошибаемся, и он воскреснет. Но, к сожалению, мы пока имеем эти реалии. Мы скорбим по тем потерянным возможностями и по тем большим планам, которые были возложены на этот сезон. Которые, к сожалению, вместе с ним ушли в гроб ", - прокомментировал участник акции Тарас Ковальчук.

Видео: YouTube/ 24 канал

Судя по всему, сезон сорвется и на приморских курортах Украины. Как писала "Страна", врачи уже советуют украинцам не выбираться к морю на майские праздники.

Мы также рассказывали, что карантин подорвет не только отрасль туризма, но и вообще экономику в целом.