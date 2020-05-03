Программа администрации президента США "Сверхзвуковая скорость" предусматривает разработку 14 вакцин от коронавируса. Перспективные наработки были отобраны из более чем 90 образцов-предложений.

Об этом сообщает NBC.

Так, вакцины будут проходить испытание на протяжении двух недель. Предполагается, что из них останется шесть-восемь, а потом одна - она-то и пройдет все испытания, и к январю 2021 года будет использоваться как основная.

Основной проблемой, считают в Белом доме, может стать ситуация с производством вакцины.

Напомним, западные спецслужбы считают, что Китай сознательно не рассказывал миру о вспышке коронавируса. Они думают, что в стране уничтожали данные. Кроме этого, Пентагон также считает, что Китай до сих пор скрывает реальные данные о распространении коронавируса в стране.

Ранее "Страна" писала, что штат Миссури подал в суд на Китай из-за пандемии коронавируса.