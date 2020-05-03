Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в середине апреля выписавшийся из больницы после инфицирования коронавирусом, заявил, что у врачей была стратегия действий на случай его смерти.

Об этом глава британского правительства рассказал в эксклюзивном интервью газете The Sun.

"Это был тяжелый момент, я не буду его отрицать. У них (медиков - Ред.) была стратегия действий со сценарием "смерти по сталинскому типу". Я не был в прекрасной форме и знал, что были планы на случай непредвиденных обстоятельств", - сказал Джонсон.

Также он вспомнил, как проходило лечение в больнице Святого Фомы.

"Мне дали маску для лица, чтобы я получал литры и литры кислорода, и в течение долгого времени у меня была эта маленькая штучка в носу. Трудно было поверить, что всего за несколько дней мое здоровье ухудшилось до такой степени. Я помню чувство разочарования. Я не мог понять, почему мне не стало лучше", - признался политик.

Как писала "Страна", Джонсон попал в больницу 6 апреля. А менее чем через неделю его выписали.

Также мы сообщали, что у премьера родился сын, которого он назвал в честь вылечивших его медиков.