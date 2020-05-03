В воскресенье, 3 мая, погода в Украине будет дождливой и с грозами. Местами также будет небольшое похолодание.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине будет дождливо и с грозами. Днем столбик термометра покажет +14...+18 градусов. Ночью похолодает до +6...+11.

Северные регионы также накроет гроза с дождем. Это не помешает воздуху прогреться до +22. Ночью же стоит готовиться к +10...+12 градусам по Цельсию.

На востоке страны ожидается днем +19...+24 градуса. А вот ночью похолодает до +9...+11 градусов.

На юге Украины будет от +15 до +23 градусов. Ночью похолодает до +9...+11 по Цельсию.

На востоке страны ожидается от +20 до +23 градусов. Ночью же похолодает до +9...+12.

"Днем 3 мая в Украине грозы; в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили синоптики.

Напомним, в Украине весенние заморозки погубили будущий урожай черешни и персиков.

Также в Украине ухудшили прогноз на урожай текущего года из-за пандемии и засухи.