Майские праздники могут стать таким же испытанием на прочность для Украины и системы здравоохранения, как Пасха. После них может быть вспышка заболеваемости коронравирусом, если люди пренебрегут карантином.

Об этом рассказал сайту "Обозреватель" врач-инфекционист Дмитрий Дударь.

Врач назвал даты, когда может начаться вспышка, если украинцы массово поедут отдыхать к морю на майские, как обычно происходило в предыдущие годы.

"Если поедут люди, то у нас через пять-семь дней будет много больных", - спрогнозировал Дударь.

Понятно, что новый всплеск заражений приведет к продлению карантина, поскольку для отмены ограничений нужно уменьшение числа новых случаев инфицирования.

Ранее "Страна" приводила объяснение главы Минздрава Максима Степанова о важности продления карантина в Украине.

Мы также рассказывали, что мэры украинских городов начали самовольно снимать некоторые ограничения, не дожидаясь санкции от центральной власти.