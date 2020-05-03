Через неделю после майских Украину может накрыть вторая волна коронавируса - инфекционист
Майские праздники могут стать таким же испытанием на прочность для Украины и системы здравоохранения, как Пасха. После них может быть вспышка заболеваемости коронравирусом, если люди пренебрегут карантином.
Об этом рассказал сайту "Обозреватель" врач-инфекционист Дмитрий Дударь.
Врач назвал даты, когда может начаться вспышка, если украинцы массово поедут отдыхать к морю на майские, как обычно происходило в предыдущие годы.
"Если поедут люди, то у нас через пять-семь дней будет много больных", - спрогнозировал Дударь.
Понятно, что новый всплеск заражений приведет к продлению карантина, поскольку для отмены ограничений нужно уменьшение числа новых случаев инфицирования.
Ранее "Страна" приводила объяснение главы Минздрава Максима Степанова о важности продления карантина в Украине.
Мы также рассказывали, что мэры украинских городов начали самовольно снимать некоторые ограничения, не дожидаясь санкции от центральной власти.