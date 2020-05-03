Министр здравоохранения Франции Оливье Веран порекомендовал жителям страны не бронировать билеты и отели для летнего отдыха. По его мнению, коронавирус не уйдет в летний отпуск.

Такой совет глава ведомства дал в субботу, 2 мая, в интервью газете Le Parisien.

"Лично я не покупал бы билеты на самолет. Давайте не будем торопиться с бронированиями", - сказал Веран.

Он добавил, что не знает, откроются ли этим летом пляжи на французских курортах.

По словам министра, намеченную на 11 мая отмену карантинных мер придется отложить, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, а число пациентов в реанимации окажется слишком большим.

"Последние прогнозы ученых позволяют нам предполагать, что 11 мая карантин будет отменен. Но все зависит от того, как французы будут его соблюдать до 11 мая. Мы не будем рисковать их здоровьем", - предупредил Веран.

Ранее "Страна" сообщала, что после 11 мая власти Франции планируют разрешить гражданам свободно перемещаться без специального разрешения, как это происходит сейчас.

Также мы писали о призыве властей страны к жителям провести лето на родине.