Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии заявили, что нехватка витамина D увеличивает смертность от коронавируса.

Об этом говорится на портале Research Square.

Так, исследователи сравнили уровни витамина D в 20 европейских государствах и обнаружили, что есть обратная зависимость между уровнем витамина D и смертностью от коронавируса.

Уточняется, что нехватка витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами болезни.

Напомним, глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.

Также "Страна" писала, что одним из симптомов коронавируса оказался конъюнктивит. А в ВОЗ повышение температуры тела назвали самым первым и явным симптом заражения Covid-19.