Несмотря на смягчение карантина австрийские власти до 22 мая продлили запрет на авиасообщения с несколькими странами из-за угрозы распространения коронавируса. В число этих стран входит и Украина.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на указ министерства социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии.

Австрия приостановила авиасообщение со многими странами и Украиной с полуночи 17 марта. Запрет на полеты продлен до 22 мая. Кроме Украины, он также распространяется на Россию, Китай, Иран, Италию, Швейцарию, Францию, Испанию, Великобританию и Нидерланды.

Исключения составляют лишь чартерные рейсы с сезонными работниками.

А вот лайнеры из Южной Кореи могут приземляться в Австрии уже с 1 мая.

Помимо этого, до 31 мая продлены предписания для прибывающих в Австрию по воздуху: по-прежнему прилетевшим необходимо будет проводить дома 14 дней на карантине, до получения отрицательного результата теста на коронавирус.



Кроме того, до 22 мая приостановлено железнодорожное сообщение Австрии с Италией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Отметим, что ранее "Страна" сообщала о том, что компания Wizz Air начала продавать билеты рейс Вена-Киев-Вена с 12 мая. При этом было непонятно на каком основании компания расчитывает на возобновление полетов с этого числа. И, как видим, с 12 мая полеты в Вену точно не возобновятся.

Также мы рассказывали, что на австрийских предприятиях уже ожидают 802 украинских сезонных работников.