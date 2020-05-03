Коронавирусом в Киево-Печерской лавре заразились 68 монахов. Два человека находится в больнице.

Об этом сообщил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, передает сайт УПЦ МП.

"В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были в больнице", - сказал он.

Уточняется, что остальные заболевшие священники находятся на самоизоляции.

"Но были в больнице еще те в числе 25, которые не имели диагноза коронавируса, но сердечные приступы и такие обыденные болезни, которые люди имеют. Поэтому еще раз напоминаю, что Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 2 мая, коронавирусом заразился один священник из из Киево-Печерской Лавры и еще один из храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овручской в ​​столице.

Ранее мы писали, как накануне Пасхи в Киево-Печерскую лавру с монахами возвратился наместник монастыря владыка Павел (Лебедь).