По состоянию на утро воскресенья, 3 мая, на Земле количество зараженных коронавирусом увеличилось до 3 428 422 млн человек. За сутки болезнь подхватили 84 020 людей.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, скончались от болезни 243 8088 человек (+5 021). Выздоровели от болезни 1 093 189 (+39 770).

Лидируют по количеству заражений Соединенные Штаты: болезнь подхватили 1 132 539 человек. Скончались 66 396 американцев. На втором месте Италия: 209 328 зараженных и 28 710 смертей. На третьем месте Великобритания - 183 500 зараженных и 28 131 смертей.

В России, по состоянию на утро воскресенья, количество зараженных увеличилось до 124 054. Умерли 1 169 человек.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 2 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 344 402 человек. За сутки заболели почти 150 тысяч людей.

Также "Страна" писала, что в штате Нью-Йорк начали тестировать граждан на иммунитет к коронавирусу. У 12,3% населения штата он есть. В самом городе Нью-Йорк антитела имеют пятая часть протестированных.