Власти Бельгии готовятся к выходу из изоляции 4 мая, однако группа экспертов разрабатывает план по повторному введению режима усиления карантина, если в стране произойдет вторая волна эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", - сказал эксперт Эрика Влиге.

В то же время представитель бельгийской медицинской администрации по ситуации с Covid-19 Ив ван Летем допустил, что в стране может быть введен повторный режим изоляции.

"Если будет сильное возобновление (инфекции), то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны", - сказал эксперт. По мнению ван Летема, "если люди снова увидят рост числа смертей, а больницы опять наполнятся, они будут соблюдать новые меры", - подчеркнул он.

Напомним, 16 апреля совет национальной безопасности Бельгии решил продлить карантин в стране до 3 мая из-за риска дальнейшего распространения болезни.

Как сообщала "Страна", на фоне борьбы с коронавирусом в здание Европарламента в Брюсселе заселят бездомных. В распоряжение бездомных передадут часть здания Европарламента, а на его кухнях будут готовить обеды для медиков и нуждающихся.