В Украине и мире продолжают бороться с коронавирусом. Вчера прирост заболевших в нашей стране составил 550 человек - при рекорде 570. Чем это объясняется - действительным ростом больных или увеличением числа тестов - пока непонятно.

Однако власти пока не забирают назад своих слов о начале смягчения карантина с 12 мая.

Правда, одновременно Киев отчаянно критикует мэра Черкасс, который ушел в карантинную самоволку и снял с города почти все ограничения, не дожидаясь решения Кабмина. Ему грозят допросом и уголовным делом. Тот отвечает, что город будет сопротивляться.

Тем временем в мире конфликты совсем иного масштаба: США, пандемия приобритает угрожающие масштабы, обвиняют Китай в сокрытии данных о Сovid-19. А вот испанцам вчера уже позволили выходить на улицу.

"Страна" следит за главными новостями вокруг карантина в обновляемом материале.

09:10 В штате Нью-Йорк начали тестировать людей на иммунитет к коронавирусу. У 12,3% населения штата он есть. В самом городе Нью-Йорк антитела имеют пятая часть протестированных.

08:58 В Китае тем временем уже пятый день никто не болеет коронавирусом, а жители Пекина массово ринулись из города на выходные - внутренний туризм заработал на полную силу.

08:55 Президент Беларуси Александр Лукашенко еще не проходил тестирования на коронавирус, заявила его пресс-секретарь. Поскольку и так хорошо себя чувствует.

08:51 В Бельгии не уверены, нужно ли снимать самоизоляцию 4 мая, как было запланировано. Вторая волна коронавируса может прийти летом, предупреждают местные инфекционисты.

08:47 Десятка стран по новым смертельным случаям за 1 мая. Италия вновь вырывается на третье место.

08:43 ТОП-10 стран по заболевшим за вчерашний день. В России новый случаи инфицирования приближаются к 10 тысячам в день.

08:35 Место Украины на коронавирусной карте мира. Догоняем Польшу по числу заболевших.

08:26 Интересно, что при более чем двух миллионах болеющих по всему миру людей, всего 50 тысяч находятся в опасном или тяжелом состоянии. Это значит, что подавляющее большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме.

Таковы данные сервиса Worldometer, который собирает коронавирусную статистику со всех стран мира.