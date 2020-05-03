Стражи порядка раскрыли преступную группировку, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных регионах Украины.

Об этом в субботу, 2 мая, рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Фото: Офис Генпрокурора

Сообщается, что под руководством прокуратуры Тернопольской области Нацполиция разоблачила межрегиональную группу лиц, которые проникали в украинские храмы и воровали оттуда иконы. По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 из храма, расположенного в селе Михайловка Шарогородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года.

Так, в Одессе, Киеве и Хмельницком полиция провела более 13 обысков, по результатам которых было выявлено и изъято большое количество икон, деньги, автомобили и другое.

Фото: Офис Генпрокурора

"Сейчас задержан организатор и два исполнителя преступлений. Они извещены о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. Ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество. Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, что в прошлом году полицейские задержали мужчину, который совершил серию краж церковного имущества в нескольких религиозных учреждениях Киевской области.

А в 2017 году в Ахтырском Свято-Покровском соборе Сумской области полиция задержала мужчину, который разыскивался за совершение ряда краж пожертвований в церквях.