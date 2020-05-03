В Черкассах, где местные власти сняли карантин, стало изевестно как мэрия совместно с полицейскими закрывала в городе строительный гипермаркет "Эпицентр". Тем не менее, через день он открылся снова.

Об этом рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в интервью "УП".

"Когда Кабмин принял постановление о карантине, и когда у нас первые дни он начал работать, мы закрыли его ("Эпицентр" - Ред.) вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом все это дело работает, он открылся, и у нас огромные там очереди".

При этом на вопрос журналиста о том, были ли у руководства "Эпицентра" необходимые связи среди чиновников или правоохранителей, чтобы продолжать работать во время карантина, Бондаренко ответил, что не имеет такой информации.

По словам мэра Черкасс, ослабить карантин в городе с 1 мая было затруднительно.

"Мы приняли это решение, но, когда я общался с нашими предпринимателями, они сказали, что им нужно где-то четыре-пять дней, чтобы просто начать работать. Так же и с продуктовыми рынками, которым разрешил работать Кабинет министров, поэтому что продукции пока нет. То есть можно сказать, что мы ослабили, но предприятия не готовы предоставлять свои услуги в полном объеме"

Напомним, глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение горисполкома об ослаблении карантина, а президент Украины Владимир Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс заявил, что городская власть должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.

В интервью "Стране" мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подробно рассказал, как он внезапно стал лицом карантинного бунта на этой неделе.