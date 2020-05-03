В штате Нью-Йорк начали тестировать граждан на иммунитет к коронавирусу. У 12,3% населения штата он есть. В самом городе Нью-Йорк антитела имеют пятая часть протестированных.

Об этом рассказал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, сообщает его пресс-служба.

"Во время продолжающейся пандемии Covid-19 губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о результатах проведенного в штате исследования по тестированию антител, показавшего, что 12,3% населения имеют антитела к Covid-19", - говорится в сообщении.

Из них 19,9% человек - это жители города Нью-Йорк.

Всего было проведено тестирование 15 тысzx человек. Людей проверяли на наличие антител в продуктовых магазинах и общественных центрах по всему штату в течение последних двух недель. Из протестированных положительный результат показали 11,5% женщин и 13,1% мужчин.

За последние сутки в штате Нью-Йорк подтверждено 4 663 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в штате достигло 312 977 человек.

Ранее "Страна" писала, что у тридцати российских медиков на тестах неожиданно нашли иммунитет к коронавирусу.

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