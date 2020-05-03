Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опубликовал советы по вызову бригады скорой помощи, если у человека есть подозрение на коронавирус.

В своем Телеграм-канале ЦОЗ в субботу, 2 мая, опубликовал следующие рекомендации:

Возьмите себя в руки, успокойтесь;

Отвечайте на все вопросы диспетчера;

Назовите точный адрес вызова. Если местонахождение неизвестно назовите ориентиры;

Назовите фамилию, пол, возраст больного. Если паспортные данные неизвестны, укажите пол и ориентировочный возраст;

Опишите жалобы больного;

Сообщите, кто и по какому номеру телефона вызывает бригаду;

Обеспечьте бригаде беспрепятственный доступ к пострадавшему;

Изолируйте животных, если они рядом.

"Это нужно для того, чтобы врачи, которые прибудут на вызов, имели средства индивидуальной защиты и возможность помочь. Все вопросы о состоянии здоровья, не требующие неотложной медицинской помощи, можно обговорить со своим семейным врачом", - сообщили в отделе Минздрава.

Там также подчеркнули, что при подозрении на Covid-19 необходимо сообщить о симптомах и предоставить информацию о недавних путешествиях и контактах с зараженными коронавирусом.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550.

Ранее мы писали, что глава Минздрава Макси Степанов призвал украинцев воздержаться от посещения массовых мероприятий и провести майские праздники дома, чтобы не допустить критического распространения коронавируса в стране.