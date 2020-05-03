В Минздраве рассказали, как правильно вызвать скорую при подозрении на коронавирус. Инфографика
Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опубликовал советы по вызову бригады скорой помощи, если у человека есть подозрение на коронавирус.
В своем Телеграм-канале ЦОЗ в субботу, 2 мая, опубликовал следующие рекомендации:
- Возьмите себя в руки, успокойтесь;
- Отвечайте на все вопросы диспетчера;
- Назовите точный адрес вызова. Если местонахождение неизвестно назовите ориентиры;
- Назовите фамилию, пол, возраст больного. Если паспортные данные неизвестны, укажите пол и ориентировочный возраст;
- Опишите жалобы больного;
- Сообщите, кто и по какому номеру телефона вызывает бригаду;
- Обеспечьте бригаде беспрепятственный доступ к пострадавшему;
- Изолируйте животных, если они рядом.
"Это нужно для того, чтобы врачи, которые прибудут на вызов, имели средства индивидуальной защиты и возможность помочь. Все вопросы о состоянии здоровья, не требующие неотложной медицинской помощи, можно обговорить со своим семейным врачом", - сообщили в отделе Минздрава.
Там также подчеркнули, что при подозрении на Covid-19 необходимо сообщить о симптомах и предоставить информацию о недавних путешествиях и контактах с зараженными коронавирусом.
Напомним, что по состоянию на утро субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550.
Ранее мы писали, что глава Минздрава Макси Степанов призвал украинцев воздержаться от посещения массовых мероприятий и провести майские праздники дома, чтобы не допустить критического распространения коронавируса в стране.