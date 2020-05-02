Западные спецслужбы считают, что Китай сознательно не рассказывал миру о вспышке коронавируса. Они думают, что в стране уничтожали данные. Кроме этого, Пентагон также считает, что Китай до сих пор скрывает реальные данные о распространении коронавируса в стране.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на австралийскую газета Daily Telegraph.

Она ссылается на досье спецслужб США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии. Эти спецслцжбы говорят, что в Китае заставляли высказывающихся о вирусе врачей замолчать или "исчезнуть".

По мнению западных служб, Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях. Власти отказывались предоставлять биоматериалы ученым, работающим над вакциной.

Также спецслужбы считают, что Китай еще в начале декабря узнал о передаче вируса от человека человеку, однако "отрицал это до 20 января".

Ранее "Страна" писала, что штат Миссури подал в суд на Китай из-за пандемии коронавируса.

Также мы рассказывали, что Великобритания пересмотрит свои отношения с Китаем из-за коронавируса.