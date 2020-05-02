Вчера, 1 мая, в военном госпитале под Парижем умер бригадир Иностранного легиона Франции, уроженец Хмельницкой области Дмитрий Мартынюк. Он скончался от полученных ранений во время военной операции в Мали.

Об этом в субботу, 2 мая, информирует Международное французское радио.

Сообщается, что 23 апреля грузовик французских военных, задействованных в операции "Бархан" в Мали, подорвался на самодельной мине. При взрыве пострадали водитель и командир экипажа. Они были эвакуированы во Францию.

В результате, от тяжелых ранений, Мартынюк скончался. Он стал 42-м военным Иностранного легиона, который погиб с начала французской военной операции против джихадистов в Мали.

Дмитрий Мартынюк 1991 года рождения, уроженец города Волочиск Хмельницкой области, поступил на службу в Первый мотострелковый полк Иностранного легиона в 2015 году. В 2017 году он участвовал в военной операции в Джибути. В Мали в звании бригадира (соответствует ефрейтору или младшему сержанту) он был командиром экипажа бронемашины, а также водителем грузовика. По данным Минобороны, Мартынюк был холост и не имел детей.

"Президент Республики с глубоким почтением склоняется перед жертвой этого легионера Первого иностранного мотострелкового полка, раненного при выполнении своей миссии. Он приносит самые искренние соболезнования его семье и близким", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Напомним, что недавно экипаж французского атомного эсминца "Шарль де Голль" массово заразился коронавирусной инфекцией. Из 1 760 человек экипажа на борту заболел 1 081. Таким образом авианосец вышел из строя и не может выполнять никаких задач.

Тем временем в Украине количество инфицированных коронавирусом военных продолжает расти. По состоянию на утро 2 мая в ВСУ зарегистрировано 45 случаев Covid-19.