В Израиле, где 26 апреля приступили к ослаблению карантина из-за коронавируса, снижается количество новых случаев заражения за сутки. За последний день положительный результат анализа на коронавирус оказался у 84 человек.

Об этом говорят данные сайта Worldometers.

Общее число зараженных коронавирусом за время пандемии достигло 16 185 граждан. Кроме того, жертвами заболевания стали два пациента. Общее число летальных исходов в стране поднялось до 229 умерших.

Число тех, кто выздоровел, за сутки возросло на 193 человека до 9 593 граждан.

Ранее "Страна" писала, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что организация продлила срок глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Также мы рассказывали, что карантин в Австралии, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, будет ослаблен 8 мая. Это на неделю раньше, чем планировалось изначально.