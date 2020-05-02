После того, как на события шестилетней давности в одесском Доме профсоюзе отреагировал президент Зеленский, украинский МИД также опубликовал заявление к годовщине трагического пожара.

В нем вся ответственность за трагедию возложена на Россию.

"События 2 мая 2014 в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга и дезинтеграции Украины.

В Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе - провозглашение фейковой "народной республики", массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивания местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур", - говорят в МИДе.

Также в министерстве решили вспомнить о версиях, что возгорание в Доме профсоюзов якобы произошло не из-за того, что здание забрасывали коктейлями Молотова, а из-за "внутренних возгораний".

"Российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Так же не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасения заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины", - пишет МИД.

Также министерство заявляет, что "украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. По результатам расследований в уголовных производствах по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно 3 лиц судами вынесены обвинительные приговоры. Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе".

При этом ничего не упоминается, что почти все обвинительные акты, а также все приговоры, касаются лишь одной стороны противостояния - антимайдана.

В целом, по своему тону это заявление сильно контрастирует с примирительным заявлением президента Зеленского, которое он сделал сегодня днем. Заявление МИДа в этом плане более напоминает заявления внешнеполитического ведомства времен Порошенко.

Напомним, в субботу, 2 мая, в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году - тогда из-за пожара погибли 49 человек. На Куликовом поле образовались очереди из желающих возложить цветы.

Ранее мы проанализировали, что изменилось при президентстве Зеленского в деле 2 мая.