Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн (более 33 млн гривен) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия, которых с наступлением карантина стало только больше.

Об этом она сообщила 2 мая - в день, когда поклонники ее серии приключений о волшебнике Гарри Поттере отмечают годовщину битвы за Хогвартс, которая состоялась в этот день в 1998 году.

"Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £1 млн", - написала Роулинг в Twitter.

При этом половина от миллиона фунтов достанется британской организации, которая помогает бездомным. Другая часть средств направится в фонд помощи жертвам домашнего насилия.

Напомним, что по данным ООН, пандемия коронавируса приведет к росту насилия на планете.

Ранее мы писали, что ряд отелей французской столицы начнет размещать у себя бездомных в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса.