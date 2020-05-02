В Ужгороде полицейские обнаружили, что вандалы год назад повредили памятник солдатам Второй мировой войны
В субботу, 2 мая, в Ужгороде, где недавно сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии, полиция обнаружила, что вандалы повредили памятник солдатам Второй мировой войны. Преступление обнаружилось во время мониторинга интернета.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
На фото, которое опубликовала жительница города в Facebook, зафиксировано повреждение мемориальной доски и звезды Вечного огня на памятнике погибшим героям.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции, которая уже провела осмотр места происшествия. В результате было установлено, что ряд повреждений могли образоваться из-за погодных условий.
Работники коммунального предприятия объяснили, что данным повреждениям уже более года. Свежих повреждений обнаружено не было.
Фото: Национальная полиция
Сейчас проверка продолжается. Устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия.
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