В субботу, 2 мая, в Ужгороде, где недавно сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии, полиция обнаружила, что вандалы повредили памятник солдатам Второй мировой войны. Преступление обнаружилось во время мониторинга интернета.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На фото, которое опубликовала жительница города в Facebook, зафиксировано повреждение мемориальной доски и звезды Вечного огня на памятнике погибшим героям.

На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции, которая уже провела осмотр места происшествия. В результате было установлено, что ряд повреждений могли образоваться из-за погодных условий.

Работники коммунального предприятия объяснили, что данным повреждениям уже более года. Свежих повреждений обнаружено не было.

Фото: Национальная полиция

Сейчас проверка продолжается. Устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия.

Ранее "Страна" писала, что в Луганской области второй раз за полгода разрушили памятник бойцам "Айдара".

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