В 11 областях Украины орудовала банда кибер-мошенников, от деятельности которых пострадали около тысячи человек. Преступники публиковали поддельные объявления о продаже медицинских масок и других товаров, необходимых во время эпидемии коронавируса. Благодаря своей "работе" они заполучили более 3 миллионов гривен.

Об этом в субботу, 2 мая, рассказали в пресс-службе Киберполиции.

"Полицейские установили, что от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Полицейские провели 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

"В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты", - заявили в полиции.

Напомним, что в Украине во время карантина уменьшилось количество ограблений домов и уличных преступлений. В то же время массово появляются мошенники, которые работают в интернете.

Ранее мы писали, что прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мошенников, которые используя схему "ваш родственник попал в больницу" завладели деньгами пенсионеров в особо крупных размерах.