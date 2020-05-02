На выходных 1 и 2 мая в дендропарке "Добропарк", который находится под Киевом, где всего за сутки коронавирусом заразились больше 40 человек, собрались сотни людей. Они сделали это несмотря на карантин и на то, что дендропарк официально закрыт. Собравшиеся приехали посмотреть на цветущие тюльпаны.

Видео с сотнями людей появилось на Facebook-странице журнала "НВ".

Не все из посетителей были в масках и соблюдали дистанцию.

"Нам прислали видео, снятое сегодня, 2 мая, в "Добропарке" Киевской области, на подъезде к которому наблюдалась километровая пробка. Собственно в парке, как следует из видео - немалое количество людей. Все они приехали, чтобы посмотреть, как цветут более миллиона тюльпанов", - говорится в подписи к видео.

На странице "Добропарка" в Facebook 26 апреля сообщалось, что парк закрыт на карантин, а об открытии сообщат отдельно.

Фото: УНИАН

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