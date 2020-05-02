Тест на коронавирус покажет наличие инфекции в крови не ранее чем через три дня после заражения. Пациенты, у которых болезнь Covid-19 протекает тяжело, тесты могут даже и не выявить коронавирус вовсе.

Об этом в субботу, 2 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передают "Вести".

По ее словам, людям, заболевшим Covid-19, стоит соблюдать самоизоляцию еще на одну-две недели после выздоровления. "Человек, который выписан из стационара или амбулаторное лечение которого закончено, должен поберечься еще какое-то время", - заявила Попова. Она отметила, что коронавирус может очень долго покидать организм. Таким образом, человек, самочувствие которого в норме, все равно может быть переносчиком инфекции.

При этом Попова заявила, что идея о выдаче паспортов иммунитета людям с антителами к коронавирусу является неплохой. Тем не менее, по ее мнению данная инициатива может быть реализована в будущем, но не сейчас, поскольку еще не изучена стойкость иммунитета.

Напомним, что по состоянию на субботу, 2 мая, количество зараженных коронавирусом в России достигло 124 054 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 9 623 человек, это наибольший показатель с момента начала пандемии.

Ранее мы разбирались, что представляют из себя "паспорта иммунитета", которые могут ввести в Европе.