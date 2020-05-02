У заместителя председателя Житомирского областного совета, где предложили открыть парикмахерские раньше 11 мая, Сергея Крамаренко подтвержден коронавирус. Он узнал об этом в пятницу, 1 мая.

Об этом сообщают УНН.

По его словам, в пятницу он получил подтверждение из областного лабораторного центра. Сейчас Крамаренко находится на самоизоляции. Никаких симптомов болезни у него нет.

Кроме того, заместитель председателя Житомирского облсовета добавил, что у всех лиц, с которыми он контактировал, в ближайшее время возьмут анализ и проведут лабораторное исследование на наличие коронавирусной инфекции.

По словам Крамаренко, его контактные лица уже уведомлены и находятся на самоизоляции. Пока неизвестно, есть ли среди них руководство области.

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