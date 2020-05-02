Президент Беларуси Александр Лукашенко, который вопреки рекомендациям ВОЗ не ввел в стране карантин, ни разу не проверялся на коронавирус.

Об этом в субботу, 2 мая, рассказала пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, передает информационное агентство "Интерфакс".

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", - заявила представительница президента.

По ее словам, Лукашенко живет за городом и ведет здоровый образ жизни, благодаря чему у него сохраняется хороший иммунитет. "И в этой связи необходимости делать тест нет", - заявила Эйсмонт.

Стоит отметить, что по состоянию на 2 мая, в Белоруссии число умерших от коронавируса достигло 97, количество инфицированных возросло до 15 828.

Ранее мы писали, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко вместо карантина устроил субботник, на него вышли 2,3 миллиона беларусов.