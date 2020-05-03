В Украине на борьбу с коронавирусом уже потрачено из бюджета больше 1,3 млрд гривен — около 500 млн из государственного и более 800 млн из местных. И это только медицинская часть — закупка защитных масок, костюмов, дезинфекции, аппаратов ИВЛ и прочее.

Это следует из базы данных Счетной палаты, где зафксировано порядка 20 тысяч платежей.

Львиная их доля — это небольшие суммы по несколько тысяч гривен (это, преимущественно, заказы больниц на защитные маски, костюмы и дезинфекцию), но есть и миллионные перечисления.

Счетная палата собрала базу всех транзакций по плательщикам и получателям. Как заявил глава этого ведомства Валерий Пацкан, уже начато изучение эффективности использования бюджетных средств.

"Коррупции в медицинских закупках сейчас хватает. От меня, к примеру, требовали, чтобы я дал добро на крупный заказ сомнительным фирмам. Которые, как выяснилось позже, и не собирались ничего поставлять, якобы, к тому времени Китай изменил правила экспорта медицинской продукции. То есть, они бы попросту освоили деньги", — рассказал "Стране" теперь уже экс-глава департамента здравоохранения Киевской областной госадминистрации Максим Ионов (как он утверждает, отказ подписывать документы стоил ему должности).

Даже после беглого изучения базы данных Счетной палаты возникает немало вопросов.

Скажем, самыми крупными плательщиками за товары и услуги, связанные с коронавирусом, оказались не областные администрации, закупающие медикаменты и оборудование для клиники, работающих с больными COVID-19, а структуры МВД — Центр обслуживания подразделений Национальной полиции и центральный госпиталь МВД.

В общей сложности они потратили больше 250 млн гривен, то есть, 20% всего коронавирусного бюджета страны.

Также бросается в глава обилие физлиц-предпринимателей в списке получателей бюджетных денег. Некоторые выглядят весьма подозрительно — с копеечным уставным фондом и созданы совсем недавно, под коронавирус. По классике схемного жанра, такие фирмы-прокладки часто используют для освоения бюджетных денег и запутывания следов.

"Страна" разбиралась, как потратили 1,3 млрд гривен на борьбу с коронавирусом и кто получил эти деньги.

У Авакова скупились по-крупному

Первая десятка получателей платежей из бюджета, согласно данным Счетной палаты, выглядит так:

1. КНПО «Форт» — 132,7млн

2. ООО «Мрія медікал» — 51,15 млн

3. ООО Технополис 15» — 46,49 млн

4. ООО «Медсервис групп» —17,25 млн

5. ООО «Медтехника — Кривой Рог» — 17,25млн

6. ООО «Софимед» — 14 млн

7. ООО «Медгарант» — 13, 95 млн

8. ООО «МК - Медгрупп» — 12,5 млн

9. ООО «Tи энд Ай Партнери» — 12 млн

10. ООО «Оптимед сервис» — 11,9 млн

Как видим, на первом месте в этом списке транзакция почти на 133 млн гривен (10% всего коронавирусного бюджета, потраченного за полтора месяца).

Эти деньги Центр обслуживания подразделений Национальной полиции перечислил Казенному научно-производственному объединению "Форт". И, как следует из назначения платежа, это — только предоплата за медицинские перчатки, маски, костюмы и пирометры (приборы для бесконтактного измерения температуры).

Договор на поставки был заключен в конце марта.

КНПО "Форт" — это государственное предприятие, которые входит в структуру МВД. Согласно данным Youcontrol, основным видом его деятельности является производство оружия и боеприпасов. Но, как видно, на время эпидемии, его решили привлечь к поставкам медицинской продукции.

Вторая и третья платежки в рейтинге — тоже за ведомством Арсена Авакова.

Центральный госпиталь МВД заказал более чем на 51 млн гривен аппаратов ИВЛ коммерческой фирме ООО "Мрия Медикал" и почти на 46,6 млн гривен защитных масок и костюмов ООО "Технополис 15".

ООО "Мрия Медикал", согласно данным Youcontrol, была создана только в конце января этого года с уставным капиталом в 20 тысяч гривен. Основным видом ее деятельности является "Торговля другими машинами и оборудованием", среди других — оптовая торговля фармацевтической продукцией.

За три месяца существования компания смогла выиграть три медицинских тендера, причем, все — в апреле этого года. Она получила контракт на 185,6 тысяч гривен на поставку защитных костюмов от Кременчугской больницы интенсивного лечения, более 2,8 млн гривен — на аппараты ИВЛ от Луганской областной детской клинической больницы. И самый крупный лот — почти 51,2 млн от Центрального госпиталя МВД.

ООО "Мрия Медикал" зарегистрирована на Бардаченко Диану Николаевну. Точно также зовут дочь главного специалиста Госпотребслужбы Украины Николая Бардаченко, которую он указал в своей декларации.

ООО "Технополис 15" имеет в соучредителях кипрскую компанию "Потнеф Энтерпрайзес Лимитед" и ООО "Диеса" (бенефициаром которого является та же кипрская компания и житель Никосии Кристалла Александроу Папа), то есть, является классической офшоркой.

В марте и апреле этого года они получила три заказа от Центрального госпиталя МВД — на поставку оборудования для тестирования на коронавирус, сами тесты (больше 100 тысяч штук), маски (600 тысяч штук), костюмы (10 тысяч штук).

Люди из Минздрава и "Эпицентр"

Среди других крупных покупок — партия аппаратов ИВЛ на 17,2 млн гривен, которые заказала через ООО "Медтехника-Кривой Рог" Сумская областная клиническая больница. Но в данном случае "Медтехника -Кривой Рог" оказалась просто посредником. Спустя три дня после получения денег от Сумской больницы, она перевела такую же сумму компании "Медсервисгрупп".

Последняя также получила заказ на поставку трех аппаратов ИВЛ Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения на сумму около 1,7 млн гривен, а также осуществила ремонт и техническое обслуживание оборудования для Полтавской городской клинической больницы №1 на 120 тысяч гривен.

Департамент здравоохранения Закарпатской области перечислил этой компании 2 млн гривен за рентген-оборудование.

Бенефициарами компании являются киевлянин Андрей Забережный и житель села Романков Обуховского района Киевской области Андрей Коломоец. Андрей Забережный ранее был соучредителем ряда компаний из группы "Эмансис" Зазы Берадзе. Последний является давним бизнес партнером экс-министра здравоохранения Ильи Емца.

Сын Емца Глеб Ильич Емец числится в соучредителях нескольких фирм Берадзе.

Компания Зазы Берадзе "Лизоформ Медикал" также получили ряд заказов на сумму по несколько десятков тысяч гривен от региональных больниц. В частности, на экспресс-тесты (их, к примеру, заказывало коммунальное предприятие "Больница №1" Житомирского горсовета и Белоцерковский психоневрологический интернат). Винницкий областной дом ребенка заказал "Лизоформ Медикал" защитных масок и перчаток на более чем 27 тысяч гривен.

Крупным подрядчиком лечебных учреждений является также фирма "Медгарант", собственник которой - Александр Островский. Ранее эту компанию включали в орбиту влияния экс- министра здравоохранения времен Януковича Раисы Богатыревой.

Так, департамент здравоохранения Днепропетровской области заказал этой компании защитных комбинезонов почти на 6,5 млн, КП "Пятая городская клиническая больница" Полтавского горсовета внесла почти 5,9 млн предоплаты за аппараты ИВЛ, а Харьковская областная клиническая больница — 5,8 млн за системы рентген -диагностики.

В десятке крупных получателей бюджетных денег также ООО "Ти энд Ай партнеры" (получила 12 млн.). Это киевская фармкомпания, зарегистрирована в Киеве на Михаила Музыку, который широкой общественности мало чем известен.

Компания "Софимед" (получила 14 млн гривен) зарегистрирована в Днепропетровске на некоего Игоря Цукрова с уставным капиталом чуть более 50 тысяч гривен. Компания давно обслуживает лечебные учреждения.

"Оптимед -сервис" (получила 11,9 млн) зарегистрирована в Киеве на Ивана Улько с уставным капиталом в 30 тысяч гривен.

Интересно, что в списке получателей коронавирусных денег из бюджетов разного уровня фигурирует и сеть "Эпицентр", которая недавно организовала поставки грузов из Китая на "Мрие", которую встречал президент Зеленский.

По "Эпицентру" - сотни перечислений на разные суммы, от сотен до десятков тысяч гривен. В общей сложности "Эпицентр" уже продал разного рода товаров от коронавируса (маски, костюмы, дезинфекция и прочее) на миллионы гривен.

К примеру, Накревицкий сельсовет Волочиского района Хмельницкой области заплатил ООО "Эпицентр К" 8,5 тысяч гривен за дератизацию и дезинфекцию, а Великобайрайкий сельсовет — 2,5 тысячи.

Военно медицинский клинический центр (Винницкая область) заказал "Эпицентру" защитных масок почти на 8 тысяч гривен, а Николаевский Дворец торжественных событий купил экспресс-тестов на 10 тысяч.

Но и есть у "Эпицентра" и более статусные клиенты. По данным "Страны", в апреле "Эпицентр" поставлял товары следующим крупным организациям:

1. Компания "Укрэнерго" - 192 300 масок Віола, производство Китай, более чем на 2 600 000 гривен, двумя договорами от 6 и 16 апреля (по 16 и по 12 гривен за штуку).

2. Компания "Укртранснафта" закупила 110 000 масок TM EXPERT, производство Китай, на 1 700 000 гривен по договору от 14 апреля (по 16,2 гривны за штуку).

3. Нацбанк Украины –75 000 масок Віола почти на 1 200 000 гривен, по договору от 8 апреля (по 15,96 за штуку).

4. КП "Киевский метрополитен" - 40 000 масок Віола №50 на более 600 000 гривен по договору от 16 апреля (по 15,88 гривен за штуку). Источник финансирования – собственные средства предприятия.

5. Управление делами Аппарата Верховной Рады – 10 000 масок Віола на почти 170 000 гривен, по договору от 8 апреля (по 15,88 гривен за штуку).

6. ЦНАП Голосеевского района Киева - 7800 масок ТМ EXPERT на более 130 000 гривен по договору от 10 апреля (почти по 17 гривен за штуку).

7. Южная региональная служба государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте - 7500 штук масок TM EXPERT на 112 500 гривен по договору от 21 апреля (по 15 гривен за штуку без НДС).

8. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета города Кропивницкого - 5600 масок TM EXPERT по договору от 14 апреля, а также перчатки, очки и дезинфектант почти на 100 000 гривен; цена одной маски– 15 гривен 30 копеек.

9. Государственная миграционная служба - 2600 масок на 39 000 по договору от 15 апреля; всего масок, перчаток и прочих средств защиты на 102 000 гривен.

Но самый крупный контракт, по данным "Страны", "Эпицентр" заключил с государственной компанией "Укргазодобыча". Всего было заключено два договора на поставки медицинских товаров на общую сумму почти 58 млн гривен, из которых масок было закуплено на 12,4 млн гривен.

ФОПы на подхвате

Показательно, что немалая часть из 20 тысяч денежных перечислений по коронавирусу — это оплата разного рода ФОПам (физлицам-предпринимателям). Как известно, мелких предпринимателей в Украине активно используют в разного рода схемах на госзакупках. Цепочка из многочисленных никому неизвестных посредников позволяет неплохо заработать, не привлекая лишнего внимания.

Такие поставщики нередко создаются под конкретный контракт, а спустя какое-то время меняют специализацию или вообще закрывают бизнес.

Конечно, это не значит, что ФОПы, которых привлекли к медицинским поставкам замешаны в схемах. Но все же обилие физлиц-предпринимателей в списке получателей бюджетных денег настораживает.

Заказ почти на 300 тысяч гривен от Бориспольской больницы интенсивного лечения на поставку экспресс-тестов на коронавирус получила киевский предприниматель Леся Туришин. Еще в прошлом году она торговала железными изделиями и стройматериалами, а до этого — растениями и цветами, но с началом эпидемии решила заняться медизделиями.

Татарбурнацкий медцентр (Одесская область) закупил на 10 тысяч гривен кислорода у ФЛП Юлия Чумаченко. В открытых базах данных информации об этом предпринимателе нет. Известно только, что она зарегистрирована в Одессе по адресу на улице Еврейской.

Также в списке Счетной палаты много оплат частным предпринимателям за маски, защитные костюмы и дезинфекторы. Но суммы небольшие — по несколько тысяч гривен. С учетом того, что власти включили зеленый свет производству масок и антисептиков, в таком обилии мелкого бизнеса в перечне поставщиков украинских больниц именно по данным видам продукции нет ничего странного.

Тем не менее, есть случаи, которые выбиваются из общего ряда. Скажем, Сумской горсовет заказал дезинфекцию помещений почти на 70 тысяч гривен частному предпринимателю Тржецяку Андрею Викторовичу, зарегистрированному в Киеве, по адресу на Печерске (улица Бастионная).

Есть и откровенно странные перечисления. Скажем, Верховный суд оплатил более 134 тысяч гривен ФЛП Сыч Оксане Алексеевне за поставку кислорода.