Боевые самолеты ВВС США отсалютовали в небе в честь медиков, сражающихся с Сovid-19. Фото и видео
Два элитных авиаподразделения ВВС США - Blue Angels и Thunderbirds - совершили зрелищный пролет в поддержку медиков, которые сейчас находятся на передовой в борьбе против коронавируса. Акция уже прошла в Балтиморе и Вашингтоне.
Об этом в субботу, 2 мая, информирует агентство "Укринформ".
Фото: Укринформ
Сообщается, что подобные акции поддержки медработников проходили и раньше. Во вторник Blue Angels и Thunderbirds отсалютовали врачам и всем, кто борется с коронавирусом, в небе Нью-Йорка и Филадельфии.
Фото: Укринформ
Видео: YouTube/ John Giannetti
Напомним, что недавно разведка Соединенных Штатов Америки официально подтвердила, что коронавирус имеет не искусственное происхождение, хотя раньше Пентагон выражал сомнения в этом.
Ранее мы писали, что к январю 2021 года в Соединенных Штатах Америки могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины от нового коронавируса, несмотря на то, что изготовление вакцины осложняется мутацией вируса.