Два элитных авиаподразделения ВВС США - Blue Angels и Thunderbirds - совершили зрелищный пролет в поддержку медиков, которые сейчас находятся на передовой в борьбе против коронавируса. Акция уже прошла в Балтиморе и Вашингтоне.

Об этом в субботу, 2 мая, информирует агентство "Укринформ".

Фото: Укринформ

Сообщается, что подобные акции поддержки медработников проходили и раньше. Во вторник Blue Angels и Thunderbirds отсалютовали врачам и всем, кто борется с коронавирусом, в небе Нью-Йорка и Филадельфии.

Фото: Укринформ

Видео: YouTube/ John Giannetti

Напомним, что недавно разведка Соединенных Штатов Америки официально подтвердила, что коронавирус имеет не искусственное происхождение, хотя раньше Пентагон выражал сомнения в этом.

Ранее мы писали, что к январю 2021 года в Соединенных Штатах Америки могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины от нового коронавируса, несмотря на то, что изготовление вакцины осложняется мутацией вируса.