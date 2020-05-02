Бывший владелец Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский после того, как Верховная Рада примет "антиколомойский" закон о банках, хочет обратиться в Европейский суд по правам человека. В этом вопросе олигарх хочет сотрудничать с правозащитником Андреем Портновым.

Об этом Коломойский сообщил в комментарии Нromadske.

"Меня ограбили, этот закон ("антиколомойский"- Ред.) закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, что национализация была незаконной, надо все вернуть", - сообщил бывший владелец Привата.

Коломойский сказал, что будет обрщаться в суд, когда примут закон. На вопрос о том, почему хочет обращаться к Портнову, Коломойский ответил, что тот имеет большой опыт с 2014 года.

Коломойский также утверждает, что он не имеет отношения к рекордному количеству правок в документе.

Комментируя заявление директора НАБУ Артема Сытника о возможном объявлении подозрений в деле Приватбанка, олигарх отметил, что его фамилия не упоминалось директором НАБУ, а он сам заинтересован в объективном расследовании дела.

"Во-первых, я утверждаю, что деньги никто не украл, а если украли, то покажите, куда их дели. Если же не украли, то государство отобрало у меня предприятие, на которое потратило определенные средства. Государство 153 или 147 миллиардов положило в учредительный фонд. Они никуда не делись, они как лежали, так и лежат. За это время заработали 60 миллиардов напрямую дивидендов и 15 или 20 миллиардов получено налогов. То есть, половина из вложенной суммы уже вернулась...У меня просто забрали курицу, которая несла золотые яйца и рассказывают бывшим владельцам, что ее неправильно кормили, что если бы кормили правильно - несла бы платиновые".

Ранее "Страна" писала, что Сытник заявил, что Коломойскому могут вручить подозрение по делу Привата.

Также мы рассказывали, что министр юстиции Малюська допустил вероятность возврата Приватбанка Коломойскому.