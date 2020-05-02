Все шестеро пропавших членов экипажа вертолета военно-морского флота Канады, потерпевшего крушение во время операции НАТО на этой неделе в Средиземном море, объявлены погибшими.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает The Guardian.

"Учитывая прекращение поисково-спасательной миссии я присоединяюсь ко всем канадцам в оплакивании потери шести членов Вооруженных сил Канады в авиакатастрофе вертолета СН-148 возле Греции", - сказал Трюдо.

Глава канадского правительства также выразил соболезнования родственникам и близким канадских военных.

"Каждый день храбрые канадцы в форме подвергают себя опасности, оберегая наше государство и граждан. Вместе мы отдадим дань уважения их службе Канаде и нашим ближайшим союзникам", - добавил Трюдо. Премьер отметил, что расследование причин катастрофы продолжается.

Ранее мы писали, что вертолет одной из морских групп быстрого реагирования НАТО (SNMG2), исчез в море к западу от греческого острова Кефалония. На борту вертолета было 6 человек, а сам вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Напомним, что недавно Трюдо назначил специального советника по контролю за расследованием всех обстоятельств катастрофы при участии самолета МАУ, который упал под Тегераном.