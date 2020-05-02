Украинский рейдовый буксир "Яны Капу", который Россия вернула Украине по решению Морского трибунала после конфликта в Керченском проливе, вернулся в Одессу. Он проходил длительный ремонт на военно-морской базе в Очакове.

Об этом идет речь в сюжете телерадиостудии "Бриз" Минобороны Украины

"Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать на военно-морскую базу "Юг" для продолжения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что буксир прибыл своим ходом и пришвартовался самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило. По его словам, работы было много - восстановили те поврежденные места, где были тараны, когда их пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации.

Российский корабль "Дон" дважды таранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу», в результате чего были повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

"Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели - делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи", - сказал Будзило.

Видео: YouTube/Телерадіостудія Бриз МО України

Напомним, два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. В ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. На видео все возвращено в целости.