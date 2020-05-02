Большинство строительных магазинов не работает во время карантина потому, что сами приняли такое решение.

Это заявил в интервью изданию Лига замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, комментируя ситуацию, когда "Эпицентр" работает, а все остальные строительные магазины нет.

Приводим отрывок из интервью полностью.

- Чем Эпицентр такой особенный? Почему, несмотря на карантин, магазин работает в полном объеме, а все ограждающие ленты в гипермаркетах - просто для красоты? Купить можно все.

- Не знаю, я там не был.

- Почему в условиях карантина, когда малый и средний бизнес думает, как выжить, Эпицентр летает в Китай, торгует и шлет письма кому хочет?

- А что тут незаконного? Точно так же Сильпо работает, АТБ…

- Это продуктовые магазины.

- Продуктовым можно работать, а хозяйственным нельзя?

- Это ж не мы так решили.

- Это решение Кабмина.

- Решения правительства докладываются президенту на ежедневных селекторах.

- Хозяйственные магазины – это история, которая есть во всем мире.

- А разве работают все магазины хозяйственных товаров по стране?

- Это решение самих компаний, работать или нет.

Отметим, что последнее утверждение очевидно не соответствует действительности. Согласно распоряжению Кабмина, запрещена работа всех непродовольственных магазинов, в том числе и строительных. Однако "Эпицентр" при этом работает, о чем, собственно, и был задан вопрос.

Напомним, ранее в Украине вспыхнул скандал, после того, как президент Зеленский встретил гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из Китая, который доставил самолет Ан-225 "Мрия". Как выяснилось позже, медицинские маски из него оказались на прилавках сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".

Ранее мы писали, что недавно участники акции протеста против ограничительных мер для предпринимателей вышли под здание Кабмина в Киеве с требованием завершить карантин для малого и микробизнеса с 1 мая.