93-летняя вдова племянника последнего императора Российской Империи Николая II Ольга Куликовская-Романова скончалась. Она имела гражданство Канады, но помогала России.

Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской епархии в субботу 2 мая.

"Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича, сына великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского государя Николая Александровича", - говорится в сообщении.

Куликовская-Романова родилась в 1926 году в Югославии, в семье потомственного дворянина Николая Пупынина и художника, скульптора Нины Коперницкой. Ольга окончила Мариинский Донской институт благородных девиц, после переехала в Германию.

Затем Ольга перебралась в Южную Америку, получила медицинское, коммерческое, архитектурное образование. Перебравшись в Канаду, работала переводчиком в государственных учреждениях. Здесь она познакомилась и вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Романова.

В 1991 году вместе со своим супругом организовала благотворительный Фонд "Программа помощи России". С этого момента постоянно бывала в России, лично участвуя в оказании помощи больницам, приютам, организациям, отдельным людям. После смерти мужа в 1993 году возглавила деятельность Фонда

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