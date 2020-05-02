В Северной Осетии, где протестующие против коронавируса бросали камни в Росгвардию, жители поселения Ногир сожгли антенну сотовой связи. По этой причине около 12 тысяч человек остались без своих мобилок.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции, передает РИА "Новости".

Чиновник отметил, что по убеждению части людей, эпидемия коронавируса является результатом деятельности "мировых сил", которые хотят загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом им в тело вживят чипы.

Битаров также добавил, что столкнулся с такими людьми на митинге во Владикавказе.

"Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили", - добавил глава Северной Осетии.

Напомним, что теорию о чипировании населения уже высказывал российский режиссер Никита Михалков.

Ранее мы писали, что в Великобритании были зафиксированы случаи поджога сотовых вышек с 5G. Вредительство совершают люди, убежденные, что новый формат мобильной связи и вызвал пандемию коронавируса.