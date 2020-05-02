В Италии, где уже 4 мая планируют резко ослабить каратнные ограничения, было за сутки зафиксировано 474 летальных случаев среди зараженных коронавирусом.

Об этом говорят данные сайта Worldometers.

Общее количество умерших от коронавируса за время эпидемии в Италии составило 28 710 человек, из них информация о 474 смертях поступила за прошедшие сутки.

Это - существенный рост по сравнению с предыдущими днями. Там, накануне сообщалось о 269 жертвах эпидемии, причем речь шла о длительном постепенном уменьшении уровня смертности день ото дня.

Больше, чем за последние сутки, фиксировалось только 21 апреля, когда число погибших превысило 500 человек.

Ранее "Страна" писала, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что власти страны ослабят карантин, который был введен из-за коронавируса, уже 4 мая. Будет разрешена работа заводов, детских садов, а также откроются парки.

В четверг, 30 апреля в Италии зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса за сутки.