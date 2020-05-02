Замглавы Ровенской ОГА Сергей Подолин, который ранее распорядился не пускать в регион эвакуированных из Китая украинцев, выздоровел от Covid-19. Тест на наличие коронавируса дважды показал у него отрицательный результат.

Об этом в субботу, 2 мая, чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, я выздоровел от коронавируса! ПЦР-тесты дважды показали отрицательный результат по Covid-19. Сейчас чувствую себя хорошо, нет и следа от недомогания", - заверил Подолин.

Он также сообщил о том, что вернуться к работе планирует уже в понедельник, 4 мая.

"По своему примеру хочу призвать всех: берегите себя, не нарушайте правил карантина, не рискуйте! И пандемия пройдет, привычный ритм жизни восстановится и все будет хорошо", - добавил чиновник.

Стоит отметить, что Подолин рассказал о своем диагнозе 16 апреля.

Напомним, что по последним данным в Ровенской области подтверждено 689 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 11 411 случаев Covid-19.

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