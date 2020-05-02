В Черкассах полиция начала проверки малого и среднего бизнеса на предмет соблюдения режима карантина, который местные власти отказались придерживаться.

Об этом в субботу, 2 мая, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщается, что в Черкассах начали работу следственно-оперативные группы, которые будут выявлять нарушения санитарных правил и норм по предотвращению эпидемии коронавируса.

"Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19", - говорится в сообщении.

По словам представителей прокуратуры, на данный момент продолжается следствие в уголовном производстве против властей Черкасс, которые распорядились снять карантин в городе.

Напомним, в городе с 30 апреля отменен режим карантина. В ответ на это глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко уголовным разбирательством, а президент Украины Владимир Зеленский передал главе города "пламенный привет".

В интервью "Стране" мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подробно рассказал, как внезапно стал лицом карантинного бунта на этой неделе. Также мы писали о том, что Черкасская ОГА рекомендовала горсовету отменить решение о смягчении карантина.