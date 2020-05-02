Во Франции, где число жертв коронавируса приближается к 25 тысячам, на острове Корсика в Средиземном море кинологи и ветеринары проводят эксперименты с собаками. Они хотят выяснить, способны ли служебные животные по запаху определять, болеет ли человек Covid-19.

Об этом сообщает в субботу газета "Le Figaro".

Проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школы ветеринарии.

Организаторы эксперимента поясняют, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае если это так, можно научить собак выявлять заболевших. Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, помимо традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый "инструмент" для постановки диагноза.

В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.

Ранее "Страна" писала, что британские ученые хотят научить собак распознавать коронавирус у зараженных, у которых болезнь протекает бессимптомно. Специально для этого разрабатывается интенсивная программа тренировок.

Также мы рассказывали, что во Франции готовятся выходить из коронавирусного карантина 11 мая.