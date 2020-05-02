На фоне новостей о нападении на журналиста в Харькове, стало известно о судьбе его коллеги, Алексее Кусове, недавно пережившего ограбление. Стало известно, что он инсценировал нападение на себя, чтобы поднять рейтинг своих страниц в соцсетях. Дело об избиении Кусова полицейские закрыли.

Об этом в субботу, 2 мая, передает издание News Room со ссылкой на источники в полиции.

В ночь на 21 апреля Кусов опубликовал в своем Facebook видео, на котором запечатлен якобы момент избиения журналиста двумя неизвестными злоумышленниками. Когда нападавшие убежали, видно, как журналист встал и открыл огонь из пистолета в сторону "преступников". По словам Кусова, в ту ночь у него украли 40 тысяч гривен.

Однако по данным следствия, перед инцидентом Кусов рассказал своему знакомому, что хочет поднять рейтинг своей страницы в Facebook, организовав собственное ограбление. Для этого он привлек водителя, который 20 апреля около отвез на улицу Пушкинскую двоих мужчин, участвовавших в избиении и ограблении журналиста на улице Шатиловской.

На основании этой информации полиция закрыла уголовное дело о нападении на Кусова. При этом в ЕРДР были зарегистрированы данные о заведомо неправдивом сообщении о совершении тяжкого преступлениия с поддельными доказательствами.

Официальный комментарий по поводу инцидента полиция Харькова пообещала дать позже. Тем не менее, во время разговора с журналистами Кусов сообщил, что ему о решении правоохранителей пока ничего не известно.

Ранее мы писали, что в Харькове неизвестные избили журналиста Никиту Кныша из-за того, что тот пожаловался полицейским на нарушение карантина. Злоумышленники также украли его сумку с ноутбуком и личными вещами.

Напомним, что недавно был зафиксирован еще один факт нападения на журналиста. Корреспондентка Алла Жизневская пострадала во время съемок сюжета на тренажерной площадке под открытым небом в киевском Гидропарке.