Министр внутренних дел Молдовы, где каждый четвертый зараженный коронавирусом - медик, Павел Войку заболел Covid-19. Он переносит болезнь в легкой форме. На деятельности министерства заражение министра не отразится.

Об этом министр написал в субботу, 2 мая, на своей странице в Facebook

"Чтобы предотвратить появление ошибочной информации в средствах массовой информации, я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на новую вирусную инфекцию у меня подтвердили легкую форму Covid-19. Мне не потребовалась госпитализация, и в настоящий момент я нахожусь дома в самоизоляции, мое состояние здоровья удовлетворительное", - написал министр.

Он заверил, что его болезнь "никоим образом не влияет на деятельность министерства".

Отметим, что в Молдове зарегистрировано 3 980 случаев заражения новым коронавирусом. Из общего количества инфицированных 248 граждан находятся в тяжелом состоянии. Всего вылечилось 1 334 человека. За последние сутки скончалось два человека, общее количество скончавшихся составляет 124 человека.

Ранее "Страна" писала, что Молдова начнет поэтапное снятие ограничений из-за коронавирусной болезни Сovid-19, от которой скончались 72 человека.Сначала власти планируют возобновить регистрацию автомобилей, браков и выдачу свидетельств о рождении.

Также мы рассказывали, что в Молдове авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса, могут возобновить уже с 15 мая. Дело в том, что режим чрезвычайного положения к этому времени завершится, а продлевать его, скорее всего, не будут.